Приобрели в Украине: как в американском музее появился истребитель Су-27УБ (фото)

Истребитель приобрели задолго до российско-украинской войны за 5 млн долларов. Самолет имеет загадочную историю, и вероятно, эксплуатировался американскими военными в Зоне 51.

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В Дейтоне, штат Огайо, появился советский истребитель Су-27УБ, который имеет интересную историю, как он оказался в США. Об этом сообщает The War Zone.

Музей Воздушных сил уже не впервые получает иностранные самолеты из стран бывшего СССР. Однако Су-27УБ имеет более интересную историю. Самолет последние 10 лет провел в Зоне 51 армии США. 26 сентября музей объявил о приобретении Су-27УБ и показал фотографии из ангара. Борт имеет 32 номер и совпадает с тем, который был найден на самолете в гражданском реестре США N132SU. Су-27УБ был приобретен в 2009 году на открытом рынке в Украине. Самолет был приобретен за 5 млн долларов компанией Pride Aircraft. Она же начала продавать Су-27 гражданским лицам.

Су-27УБ был в очень хорошем техническом состоянии с нулевым двигателем. Pride провела работы по полной демилитаризации реактивного самолета. Самолет готовили для продажи гражданскому лицу, но все становится более тайным. Между мартом и апрелем 2011 года компания обновила свой сайт и два Су-27 были проданы неизвестному. Истребители шли под номером N131SU и N132SU и были зарегистрированы на компанию Meridican Inc. Номера регистрации отменили в 2018 году, но неизвестно, кто управлял все эти годы истребителями.

Су-27Уб Фото: USAF

Компания Pride Aircraft отвергала любые слухи о том, что самолеты использовались для военных целей. Однако считается, что два бывших Су-27 попали на тайный испытательный центр Воздушных сил, более известным под названием Зона 51.

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После окончания холодной войны Украина была важным источником для Соединенных Штатов систем вооружения советской разработки, включая самолеты и другое оборудование. С начала полномасштабной войны Украина поставляет теперь современное российское вооружение.

Су-27УБ был приобретен в Украине задолго до войны Фото: USAF

Нынешнее появление Су-27УБ в музее может означать, что в Зоне 51 или закрыли программу с самолетами, или результаты исследований оказались достаточными. Советские истребители могли использовать для испытаний и реалистичной отработки различных сценариев боев.

Напомним, 1 сентября Пентагон заказал для Украины ракеты SIdewinder, вероятно, для истребителей МиГ-29 и Су-27.

24 августа Воздушные силы показали бомбы JDAM под крылом Су-27.