Придбали в Україні: як в американському музеї зʼявився винищувач Су-27УБ (фото)

Винищувач придбали задовго до російсько-української війни за 5 млн доларів. Літак має загадкову історію, та ймовірно, експлуатувався американськими військовими в Зоні 51.

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В Дейтоні, штат Огайо, зʼявився радянський винищувач Су-27УБ, який має цікаву історію, як він опинився в США. Про це повідомляє The War Zone.

Музей Повітряних сил вже не вперше отримує іноземні літаки з країн колишнього СРСР. Однак Су-27УБ має цікавішу історію. Літак останні 10 років провів в Зоні 51 армії США. 26 вересня музей оголосив про придбання Су-27УБ й показав фотографії з ангара. Борт має 32 номер й співпадає з тим, який було знайдено на літаку у цивільному реєстрі США N132SU. Су-27УБ було придбано у 2009 році на відкритому ринку в Україні. Літак було придбано за 5 млн доларів компанією Pride Aircraft. Вона ж почала продавати Су-27 цивільним особам.

Су-27УБ був у дуже хорошому технічному стані з нульовим двигуном. Pride провела роботи з повної демілітаризації реактивного літака. Літак готували для продажу цивільній особі, але все стає таємнішим. Між березнем та квітнем 2011 року компанія оновила свій сайт й два Су-27 були продані невідомому. Винищувачі йшли під номером N131SU та N132SU й були зареєстровані на компанію Meridican Inc. Номери реєстрації скасували у 2018 році, але невідомо, хто керував всі ці роки винищувачами.

Су-27Уб Фото: USAF

Компанія Pride Aircraft відкидала будь-які чутки про те, що літаки використовувались для військових цілей. Однак вважається, що два колишніх Су-27 потрапили на таємний випробувальний центр Повітряних сил, більш відомим під назвою Зона 51.

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Після закінчення холодної війни Україна була важливим джерелом для Сполучених Штатів систем озброєння радянської розробки, включно з літаками та інше обладнання. З початку повномасштабної війни Україна постачає тепер сучасне російське озброєння.

Cу-27УБ було придбано в Україні задовго до війни Фото: USAF

Нинішня поява Су-27УБ в музеї може означати, що в Зоні 51 або закрили програму з літаками, або результати досліджень виявились достатніми. Радянські винищувачі могли використовувати для випробувань та реалістичного відпрацювання різних сценаріїв боїв.

Нагадаємо, 1 вересня Пентагон замовив для України ракети SIdewinder, ймовірно, для винищувачів МіГ-29 та Су-27.

24 серпня Повітряні сили показали бомби JDAM під крилом Су-27.