"Гігант на тлі інших": Національний музей авіації США показав український Су-27УБ (відео)

Історія появи Су-27 в США окутана таємницями та здогадками. Сам винищувач продала Україна у 2009 році, але далі він, ймовірно, використовувався в "Зоні 51" для досліджень.

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Колишній український винищувач Су-27УБ потрапив в Національний музей авіації Повітряних сил США. Нещодавно були оприлюднені світлини літака з експозиції. Про це повідомляє The War Zone.

Радянський винищувач Су-27УБ виглядає гігантським на тлі інших літаків, які стоять в музеї. Він має 21,9 м довжини та розмах крил майже 15 метрів. У порівнянні з раннім МіГ-29А Су-27 виглядає гігантом. Інші літаки на світлині зліва направо: RF-4 Phantom II, МіГ-23, F-111 Aardvark та RAF Tornado. На задньому фоні такі є С-133 Cargomaster.

Су-27 в музеї авіації США

Колишній український літак встановили в Галерею холодної війни. Також туди надійшов гелікоптер Pave Hawk, A-10 Thunderbolt II та F-15C Eagle. Працівники музею провели роботи, щоб відшліфувати та пофарбувати Су-27УБ. Літак має довгу історію, яка починається з 2009 року та України.

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Доля занесла літак в США. У 2009 році його виставили на аукціоні в Україні, а потім його перепродала компанія Pride Aircraft. Вже через два роки компанія оголосила, що Су-27 продано з того часу його місцеперебування було загадкою. І лише у вересні 2023 року стало відомо, що літак придбав Національний музей авіації Повітряних сил США. Вважається, що винищувач було придбано із "Зони 51", де проводять секретні випробування закордонних зразків озброєння.

Національний музей авіації знаходиться в Дейтоні, штат Огайо.

Нагадаємо, 27 жовтня аналітики повідомили, що РФ намалювала 4 винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек.

Також ЗМІ писали, що Казахстан виставив на аукціон 117 бойових літаків.