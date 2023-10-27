Казахстан виставив на аукціон понад сотню винищувачів Міг-31, Су-24 та МіГ-29

117 літаків планувалось продати за 1,5 млн доларів США, бо їхній стан настільки поганий, що відновлювати їх недоцільно.

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На сайті "Електронний торговельний майданчик", де продається державне майно Казахстану, виставили на аукціон понад 100 літаків. Про це повідомляє "Радіо Азатлик".

В Казахстані виставили на продаж понад сотню радянських винищувачів та бомбардувальників. Вони знаходились на зберіганні. Їх відновлення недоцільне, бо занадто дорого. Стартова ціна за 117 літаків складає приблизно понад 1,5 млн доларів США, Продавцем виступає ДП "Қазарнаулыэкспорт" (Казспецекспорт).

Літаки в непридатному до відновлення стані

Авіація належить військовим частинам в Алматинські, Абайській, Карагандинській та Шимкентській областях Казахстану.

Повідомляється, що аукціон не відбувся, тому 11 листопада його оголосять ще раз за ціною вдвічі меншою, ніж спочатку. Планується продати літаки, які були виготовлені в період з 1975 по 1989 роки. Серед них:

винищувачі МіГ-27 та МіГ-29;

бомбардувальники Су-24МР, а також планери Су-24 без двигунів та бортового обладнання;

винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.

Через поганий технічний стан Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку видало указ, за яким літаки мають утилізувати на території військових частин, де вони базуються. Технічний стан настільки поганий, що борти навіть не можна порізати на запчастини.

Нагадаємо, 19 жовтня Казахстан заборонив експорт у РФ високотехнологічних товарів.

Раніше повідомлялось, що у Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V і ПВК "Вагнера".