106 позицій: Казахстан заборонив експорт у РФ високотехнологічних товарів (інфографіка)

За інформацією казахського урядовця, імпорт із Росії в Казахстан продовжує здійснюватися, а от експорт із Казахстану — обмежений.

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Казахстан заборонив експорт у Російську Федерацію 106 видів високотехнологічних товарів. Про це 19 жовтня повідомив у власному телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Ідеться, за словами очільника ОП, про дрони, мікрочипи, мікроелектроніку й інші товари, які мають подвійне значення та можуть бути використані для військових цілей.

"Це товари, які не вироблялися в Казахстані. Ворог намагався отримати західні компоненти через реекспорт", — уточнює Єрмак.

Інфографіка OSINT-агенції Molfar Фото: З відкритих джерел

Обмеження експорту високотехнологічних товарів у Росію прокоментував і віцеміністр торгівлі й інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв, який уточнив, що імпорт із Росії в Казахстан здійснюється, але експорт із Казахстану — обмежений.

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що мають стосунок до війни, — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їх експорт ми повністю заборонили", — сказав заступник міністра Казахському телеграфному агентству.

Що відбувається з імпортом у Росії?

Протягом перших шести місяців 2023 року Росія тільки з Євросоюзу ввезла товарів на 14,1 мільярда доларів. Транзитні маршрути для такого імпорту пролягли через Казахстан та інші хаби паралельного імпорту — Грузію, Вірменію, Туреччину, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан і Таджикистан.

Якщо порівняти обсяги імпорту РФ із Євросоюзу з аналогічним періодом 2022 року, то цей показник має надвисоку висхідну динаміку — зростання майже на 60%, або 5,2 мільярда доларів. Основними статтями цього російського імпорту стали телеком-обладнання, мікроелектроніка, електрообладнання, транспортна техніка, комп’ютери, сервери, жорсткі диски та смартфони.

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Нагадаємо, у Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V і ПВК "Вагнера".

Також Фокус повідомляв, що Казахстан має намір переглянути військову співпрацю з Російською Федерацією.

Нещодавно Фокус писав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України та не дасть Москві можливість їх обійти, а також виступає за мирні переговори.