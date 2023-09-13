Відмова від російської зброї: Казахстан має намір переглянути військову співпрацю з РФ

Міноборони Казахстану віддає перевагу західним зразкам озброєння, а також робить наголос на виробництво вітчизняної зброї та військового обладнання.

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Запровадження західних санкцій проти Росії може значно вплинути на подальшу експлуатацію озброєння і військової техніки в Казахстані радянського і російського виробництва. У зв'язку з цим Астана має намір переглянути співробітництво з Москвою у військовій сфері та зробити акцент на виробництво вітчизняного озброєння. Про це 11 вересня повідомила пресслужба Міноборони Казахстану.

"Міністерство оборони зацікавлене в тому, щоб Армія оснащувалася ОВТ вітчизняного виробництва, за умови відповідності заданим тактико-технічним вимогам", — йдеться в публікації.

Крім того, казахське оборонне відомство дивиться в бік зразків озброєння західних виробників, а на перехідному періоді розраховує на допомогу країн Східної Європи, таких як Сербія, Чехія, Словаччина, які продовжують виробництво і модернізацію озброєння за стандартами країн Варшавського договору.

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У цьому напрямі моніторинг ринку озброєння ведеться постійно", — підкреслили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що для виробництва ракет і БПЛА Росія почала використовувати неякісні деталі, що призводить до зниження ефективності ударів. За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, замість автоматизованого виробництва російські інженери все частіше виробляють електроніку вручну.

Військовий експерт Олександр Коваленко прокоментував інформацію про те, що Росія налагодила масове виробництво танків Т-80 і Т-90. На його думку, ці чутки сильно перебільшені, оскільки, найімовірніше, йдеться про налагоджену контрабанду західного обладнання, за допомогою якого росіяни модернізують військову техніку.