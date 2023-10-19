106 позиций: Казахстан запретил экспорт в РФ высокотехнологичных товаров (инфографика)

По информации казахского чиновника, импорт из России в Казахстан продолжает осуществляться, а вот экспорт из Казахстана — ограничен.

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Казахстан запретил экспорт в Российскую Федерацию 106 видов высокотехнологичных товаров. Об этом 19 октября сообщил в собственном телеграм-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Речь идет, по словам главы ОП, о дронах, микрочипах, микроэлектронике и других товарах, которые имеют двойное значение и могут быть использованы для военных целей.

"Это товары, которые не производились в Казахстане. Враг пытался получить западные компоненты через реэкспорт", — уточняет Ермак.

Инфографика OSINT-агентства Molfar Фото: Из открытых источников

Ограничение экспорта высокотехнологичных товаров в Россию прокомментировал и вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, который уточнил, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана — ограничен.

"Мы экспортируем все товары, кроме тех, что имеют отношение к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили", — сказал замминистра Казахскому телеграфному агентству.

Что происходит с импортом в России?

В течение первых шести месяцев 2023 года Россия только из Евросоюза ввезла товаров на 14,1 миллиарда долларов. Транзитные маршруты для такого импорта пролегли через Казахстан и другие хабы параллельного импорта — Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан.

Если сравнить объемы импорта РФ из Евросоюза с аналогичным периодом 2022 года, то этот показатель имеет сверхвысокую восходящую динамику — рост почти на 60%, или 5,2 миллиарда долларов. При этом основными статьями этого российского импорта стали телеком-оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.

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Напомним, в Казахстане хотят запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК "Вагнера".

Также Фокус сообщал, что Казахстан намерен пересмотреть военное сотрудничество с Российской Федерацией.

Недавно Фокус писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти, а также выступает за мирные переговоры.