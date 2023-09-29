Росія втрачає вплив: ще один "партнер" відвернувся від Кремля, — Newsweek

За словами журналістів, відносини між Казахстаном і Росією погіршилися з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Росія втрачає вплив на своїх сусідів через військове вторгнення в Україну. Про це заявив економіст і науковий співробітник програми з Росії та Євразії британського аналітичного центру Chatham House Тімоті Еш, коментуючи слова президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про те, що його країна дотримуватиметься всіх санкційних заходів Заходу проти Москви. Про це пише Newsweek.

За словами Еша, заява Токаєва дуже важлива, адже яскраво демонструє те, як ослабла Росія.

"Ух ти, величезний крок. Просто показує ослаблення контролю Росії над регіоном через ідіотське вторгнення Путіна в Україну. В останні тижні він втратив Вірменію через нездатність Росії допомогти", — зазначив він.

Журналісти зазначили, що відносини між Казахстаном і Росією погіршилися з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У країн спільний кордон довжиною 7500 кілометрів.

Видання зазначило, що від РФ також "відмовилися" Туреччина і Вірменія. Так, президент Реджеп Таїп Ердоган відмовився від заперечень проти членства Швеції в НАТО, а прем'єр-міністр Нікол Пашинян вважає, що Путін не зміг підтримати його країну в конфлікті з Азербайджаном.

Нагадаємо, що Токаєв пообіцяв дотримуватися режиму санкцій проти РФ. За його словами, Казахстан має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму.

"Казахстан однозначно заявив, що буде слідувати санкціям і має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму", — сказав казахстанський лідер.