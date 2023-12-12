"Не создавайте апокалиптические волны": аналитик рассказал о готовности войск РФ под Купянском

По словам Александра Коваленко, ВС РФ перегруппировались, усилили подразделения на Купянском направлении и оказывают давление на Силы обороны Украины.

Украинский военный обозреватель Александр Коваленко советует не преувеличивать возможности оккупационной группировки, которая перегруппировалась на Купянском направлении и оказывает усиленное давление на Силы обороны Украины. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"После того, как на Купянском направлении РОВ завершили перегруппировку подразделений ГВ "Запад", отвечающей за данную локацию, а именно, сил и средств 18-й МСД 11-го АК, а также усилили подразделения 79-го МСП и 11-го ТП, начался процесс усиленного давления на позиции СОУ", — говорится в публикации.

По его словам, с ноября в районе Куземовки, Кривошиевки и Сторожевки размещались подразделения 27-й ОМСБр 1-й ТА — это указывало на то, что в ближайшее время военные действия оккупационной группировки неизбежно активизируются. Контролировал эти преобразования в российских войсках генерал Никитин, командующий 1-й ТА.

Возможности группировки войск "Запад", по оценкам обозревателя:

личный состав – около 65 тыс.;

танки – 700 ед. (вместо 891);

ББМ – немногим более 1 тыс. ед. (вместо 2 670);

артиллерия ствольная – 650 ед. (вместо 970);

РСЗО – 200 ед.

По словам Коваленко, ГВ "Запад" укомплектована не хуже других российских подразделений, вместе с тем ее возможности ограничены и не позволяют рассчитывать на эффективный прорыв линий обороны.

По этой причине, отметил обозреватель, противник не достиг за полгода сколько-нибудь существенного результата, хотя наступление по Лимано-Купянской оси началось в конце мая – начале июня. А начиная с октября, наиболее боеспособные ресурсы из состава ГВ "Центр" перебрасываются под Авдеевку. Если до Нового года Авдеевку не возьмут в окружение, то ресурсы будут подтягивать с других направлений.

"Не создавайте апокалиптические волны, там, где это неуместно", — посоветовал он.

Напомним, что РФ может перевозить оружие по Черному морю на гражданских судах, поскольку Турция выполняет положения Конвенции Монтре и не пропускает военные корабли через свои проливы.

Также сообщалось, что Путин расширяет флот РФ дальше Черного моря и Восточной Европы, готовясь к войне с НАТО.