"Очень много трупов валяется": спикер ВСУ прокомментировал тактику РФ возле Авдеевского коксохима (видео)

Определенные группы российских войск, как отметил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, доходили до забора предприятия, но там их просто разбивали.

Российские войска продолжают пытаться подступиться на территорию Авдеевского коксохимического завода, но украинские защитники им этого сделать не дают. Подробности в эфире "Радио Донбасс.Реалии" сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он отметил, что определенные группы выходили к забору, и там их просто разбивали. Действия оккупантов бесполезны.

"Очень много трупов вокруг валяется", — рассказал спикер.

Александр Штупун добавил, что российские военные и в дальнейшем давить как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. Зафиксировали защитники определенный рекорд одновременности — такого большого количества одновременных штурмовых действий на всех направлениях как вокруг Авдеевки, так и в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки. У Авдеевки почти полсотни атак зафиксировано за сутки, и у Марьинки еще 18.

"Много бросил (противник) вперед техники и также действует с поддержкой авиации", — добавил он.

Битва за Авдеевку — данные от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, не прекращают попытки окружить Авдеевку. Украинские защитники и в дальнейшем сдерживают врага, который пытается захватить город. Силы обороны стойко защищаются, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, южнее Северного, Невельского, Первомайского южнее Тоненького и самой Авдеевки.

Напомним, 11 декабря эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что армия РФ потеряла под Авдеевкой 14 тысяч солдат. Иногда врагу удается продвинуться, но говорить о сдаче Авдеевки, Марьинки или Клещеевки не надо, ведь там идут ожесточенные бои. По его словам, в районе Авдеевки ситуация меняется динамично.