"Хиленькая": оккупанты смогли "удивить" жителей Мариуполя праздничной елкой (фото, видео)

Россияне пообещали установить в оккупированном городе 50-метровую елку, но выяснилось, что они перепутали высоту дерева с его возрастом. В соцсетях сравнили вражескую елку с украинской, которая украшала город раньше.

Во временно оккупированном Мариуполе установили елку. Захватчикам удалось удивить местных жителей внешним видом дерева. Деталями поделилась пресс-служба Мариупольского городского совета.

Оккупанты обещали привезти 50-метровую елку, но несколько напутали. Оказалось, что высотой она только 12-метровая, однако достигла "почтенного возраста" — 50 лет. Ее доставили из Вологодской области РФ и установили в Городском саду.

Фото елки, которую установили в Мариуполе оккупанты Фото: "Мариуполь сейчас" / Telegram

Местные жители не особо обрадовались елке. Мало того, что она должна была быть выше 14-этажки, однако оказалась в четыре раза ниже. Праздничное дерево еще и оказалось "лысым". В городе ее описывают как "уставшую" и "хиленькую".

"Пока мариупольцы замерзают в собственных домах без отопления и электроэнергии — оккупанты с пафосом занимались перевозкой "праздничного дерева". Как всегда — на картинке одно, в реальности — совсем другое. И так во всем", — подчеркнули в горсовете.

Однако на этом подготовка оккупантов к праздникам не завершилась. Город "украсили" советскими звездами и двуглавыми орлами.

Оккупанты "украшают" захваченный Мариуполь Фото: Мариупольский городской совет "Украшения" оккупантов в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет

В горсовете заявили, что россияне даже новогодние праздники превращают в пропаганду, и осталось только заменить Деда Мороза на президента РФ Владимира Путина.

"Абсурд увеличивается с каждым днем, а Мариуполь превращают в ироническую карикатуру советчины", — добавила пресс-служба.

"Украшения" оккупантов в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет "Украшения" оккупантов в Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет

В соцсетях для сравнения опубликовали снимки украинской елки, которая была установлена в Мариуполе.

"Вот как выглядит настоящая красивая елка Мариуполя! В 2020 году она была признана самой красивой в Украине", — отметили авторы контента.

Елка, которая украшала Мариуполь до оккупации Фото: "Мариуполь сейчас" / Telegram Елка, которая украшала Мариуполь до оккупации Фото: "Мариуполь сейчас" / Telegram

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал целые кварталы в городе, где вымерла жизнь. Российские оккупанты ремонтируют их для граждан РФ.

Также Петр Андрющенко информировал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе. По его словам, по меньшей мере 40% местных жителей — без отопления.