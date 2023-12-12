Убытки 20 млрд рублей: производитель субмарин для российского флота уволил гендиректора

Завод "Адмиралтейские верфи" основали в 1704 году при царе Петре I. Этот старейший в РФ судостроительный завод разрабатывает, производит и модернизирует корабли.

Гендиректора крупнейшего в РФ судостроительного предприятия АО "Адмиралтейские верфи" Андрея Веселова уволили спустя 8 месяцев работы. Временно исполнять обязанности гендиректора петербургского судостроительного завода будет Андрей Быстров. Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Решению совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) предшествовало распоряжение Веселова отправить работников на простой из-за снижения производительности и недостатка финансирования.

При этом сотрудники компании получают две трети заработной платы, но пока неясно, будет ли так и в следующем году.

Завод "Адмиралтейские верфи" был основан в 1704 году при царе Петре I, это старейший в РФ судостроительный завод, который разрабатывает, производит и модернизирует плавсредства. Недавно он получил заказ на строительство двух электро-дизельных подлодок "Волга" и "Ярославль".

С их разработкой возникли сложности, аналогичная история и с рыбопромысловыми траулерами "Капитан Юнак" и "Механик Щербаков", заложенными в 2021 году, сообщает The Moscow Times.

По информации издания, с финансовыми трудностями столкнулись и сотрудники Выборгского судостроительного завода ВСЗ (верфь строит ледоколы, траулеры и морские буровые платформы). Из-за сокращения зарплат у здания администрации прошла акция протеста сотрудников.

Обе верфи принадлежат ОСК, госпакет которой глава Кремля Владимир Путин передал банку "ВТБ". Госкорпорация "ОСК" несет убытки на протяжении двух лет. За 2022 год она потеряла 20 млрд рублей.

Путин говорит, что у нее "много проблем", но президент-председатель правления "ВТБ" Андрей Костин называет их "решабельными". Банк Костина потерял еще больше: убытки финучреждения за прошлый год были рекордными — 756,8 млрд рублей.

Напомним, что Путин расширяет флот РФ и готовится к будущей войне с НАТО, об этом американские аналитики из "Института изучения войны" (ISW) сообщили в сводке от 11 декабря.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с руководителями оборонных предприятиями и предложил создать в Украине европейский оборонный центр.