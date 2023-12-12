"Непонятные нюансы": в "шахедах" нашли элементы от неизвестных ракет, — эксперт (видео)

По словам аналитика из Defense Express Ивана Киричевского, масса осколочно-фугасной части не менее 40 килограмм, однако ее маркировка не совпадает с теми ракетами, которые производили в СССР и РФ.

Российские оккупанты начали устанавливать на дроны-камикадзе иранского происхождения "шахед" боевые части от таинственной ракеты. Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии телеканалу "Еспресо.TV" 12 декабря.

По его словам, агентству удалось установить, что противник на беспилотники модификации "Герань-К" действительно начал устанавливать новые боевые части, однако их конструкция пока что неизвестна.

"Известно, что на этой боевой части стоит ракетный индекс маркировки. Более того, этот индекс совпадает с одним из предприятий, которое производит элементы к комплексу "Панцирь-С1", — заявил Иван Киричевский.

В то же время осколочно-фугасная боевая часть, масса которой около 40 килограмм, не совпадает по маркировке ни с одной управляемой ракетой, которую производили в СССР или в России.

Существует вероятность того, продолжает военный эксперт, что противнику удалось разработать определенный запас боеголовок под какую-то модернизированую установку, а сейчас они используются на беспилотниках иранского происхождения, часть которых сейчас производится в России.

"Если агентству Defense Express удалось найти фотографии, то это означает, что иногда у БПЛА возникают какие-то непонятные нюансы с работой. Но это демонстрирует упрощенную систему производства "шахедов" в РФ", — подытожил Иван Киричевский.

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Напомним, 8 декабря сообщалось, что военный эксперт раскрыл новые детали о "шахедах" с украинской SIM-картой. По словам Сергея Бескрестнова, для борьбы с модифицированными БПЛА в Украине могут при каждой тревоге отключать мобильную связь, но это вызовет коллапс, поэтому нужно искать другие способы.