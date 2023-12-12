Кадыровцы выдали Бахмут за Клещиевку и "взяли штурмом" уже захваченную РФ позицию (карта)

Кадыров заявил, что его воины захватили высоту, за которую шли ожесточенные бои, однако аналитики нашли несоответствие его слов реальной ситуации.

Бойцы чеченского подразделения "Ахмат" провели "успешный" штурм позиций ВСУ в Клещиевке в Донецкой области. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Отряд "Камертон" легендарного спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса совершил успешный штурм укрепленной высоты 204,1 к западу от Клещиевки. В результате противник понес ощутимые потери в живой силе и бежал, оставив свои позиции", — написал Кадыров.

В телеграм-канале "Карты и стрелочки", который ведет обозреватель Ян Матвеев, проанализировали видео, опубликованное Кадыровым, и обнаружили, что бой состоялся не вблизи Клещиевки, а в застройке Бахмута.

"В ролике показано несколько иное место. А именно — западная окраина Бахмута, километрах в 3-4 от Клещиевки на север. Что достаточно легко определяется в видео. Во всяком случае, это точно не Клещиевка, там такой большой и ровной застройки нет нигде. Небольшой локальный бой на окраине Бахмута никакого значения для фронта не имеет, а вот за высоту к западу от Клещиевки действительно идут важные бои", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Z-каналы уже заявляли о захвате этой высоты ВС РФ.

Напомним, что бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады вывели из-под Бахмута Донецкой области в начале декабря.

Ранее сообщалось, что 23 ноября заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов заявил, что украинские военные удерживают инициативу на переднем крае Бахмутского направления.