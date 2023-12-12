Кадыровцы выдали Бахмут за Клещиевку и "взяли штурмом" уже захваченную РФ позицию (карта)

Кадыров заявил, что его воины захватили высоту, за которую шли ожесточенные бои, однако аналитики нашли несоответствие его слов реальной ситуации.

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Бойцы чеченского подразделения "Ахмат" провели "успешный" штурм позиций ВСУ в Клещиевке в Донецкой области. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Отряд "Камертон" легендарного спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса совершил успешный штурм укрепленной высоты 204,1 к западу от Клещиевки. В результате противник понес ощутимые потери в живой силе и бежал, оставив свои позиции", — написал Кадыров.

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В телеграм-канале "Карты и стрелочки", который ведет обозреватель Ян Матвеев, проанализировали видео, опубликованное Кадыровым, и обнаружили, что бой состоялся не вблизи Клещиевки, а в застройке Бахмута.

"В ролике показано несколько иное место. А именно — западная окраина Бахмута, километрах в 3-4 от Клещиевки на север. Что достаточно легко определяется в видео. Во всяком случае, это точно не Клещиевка, там такой большой и ровной застройки нет нигде. Небольшой локальный бой на окраине Бахмута никакого значения для фронта не имеет, а вот за высоту к западу от Клещиевки действительно идут важные бои", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Z-каналы уже заявляли о захвате этой высоты ВС РФ.

Напомним, что бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады вывели из-под Бахмута Донецкой области в начале декабря.

Ранее сообщалось, что 23 ноября заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов заявил, что украинские военные удерживают инициативу на переднем крае Бахмутского направления.