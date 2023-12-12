Кадировці видали Бахмут за Кліщіївку і "взяли штурмом" вже захоплену РФ позицію (карта)

Кадиров заявив, що його вояки захопили висоту, за яку йшли запеклі бої, проте аналітики знайшли невідповідність його слів реальній ситуації.

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Бійці чеченського підрозділу "Ахмат" провели "успішний" штурм позицій ЗСУ в Кліщіївці на Донеччині. Про це в своєму телеграм-каналі заявив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Загін "Камертон" легендарного спецназу "Ахмат" спільно з бійцями 4-ї бригади 2-го армійського корпусу здійснив успішний штурм укріпленої висоти 204,1 на захід від Кліщіївки. В результаті противник зазнав відчутних втрат в живій силі і втік, залишивши свої позиції", — написав Кадиров.

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В телеграм-каналі "Карты и стрелочки", який веде оглядач Ян Матвєєв, проаналізували відео, опубліковане Кадировим, і виявили, що бій відбувся не поблизу Кліщіївки, а в забудові Бахмута.

"В ролику показано дещо інше місце. А саме — західна околиця Бахмута, кілометрів за 3–4 від Кліщіївки на північ. Що досить легко визначається у відео. У всякому разі, це точно не Кліщіївка, там такої великої та рівної забудови немає ніде. Невеликий локальний бій на околиці Бахмута жодного значення для фронту не має, а ось за висоту на захід від Кліщіївки справді йдуть важливі бої", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Z-канали вже заявляли про захоплення цієї висоти ЗС РФ.

Нагадаємо, що бійців Третьої окремої штурмової бригади вивели з-під Бахмута Донецької області на початку грудня.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов, заявив, що українські військові утримують ініціативу на передньому краї Бахмутського напрямку.