Продовжуємо тримати ініціативу: у 3-й ОШБр розповіли про обстановку під Бахмутом (відео)

Майор Родіон Кудряшов розповів, що погодні умови вирівнялися, що дає змогу залучати всі механізми, які застосовуються на передньому краї.

Related video

Заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов розповів, що українські військові продовжують утримувати ініціативу на передньому краї Бахмутського напрямку. Про це він розповів в ефірі каналу "Еспресо".

Як розповів Кудряшов, ситуація на Бахмуті дуже динамічна, але ЗСУ її повністю контролюють. Зараз погодні умови вирівнялися, що дає змогу залучати всі механізми, які застосовуються на передньому краї.

"Як противник, так і ЗСУ намагаються поліпшити своє тактичне й оперативне становище. Сили оборони не дають противнику це зробити, і в деяких випадках переходять до контратакувальних заходів, штурмових і рейдових дій", — сказав він.

Кудряшов заявив, що ЗСУ змогли нівелювати наступальний потенціал.

"Це були дії ворога, пов'язані з технікою і піхотою, нічні спроби спецпризначенців РФ захопити наші позиції. Усі ці заходи були безрезультатними для ворога. Можна констатувати, що ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї", — наголосив він.

Кудряшов заявив, що українські військові бачать пересування ворога, накопичення і скупчення його сил, логістику. Це допомагає завдавати ворогу вогняної поразки.

У 3-й ОШБр розповіли про обстановку під Бахмутом

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що в його бригаді, "Азові" і "Кракені" є агентура, яка пробує зливати інформацію. Так, його бійці стикалися з ситуаціями, коли під час виходу для виконання бойового завдання на них уже чекав ворог. Він зазначив, що подібні ситуації траплялися під Бахмутом, а також фіксуються і зараз.