У 3-й штурмовій, "Азові" та "Кракені" є агентура, яка пробує зливати інформацію, — Жорін (відео)

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади розповів, що його бійці стикались з ситуаціями, коли при виході для виконання бойової задачі на них вже чекав ворог. Він зазначив, що подібні ситуації траплялись під Бахмутом, а також фіксуються і зараз.

Related video

До 3-ї окремої штурмової бригади, "Азову" та спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Кракен" постійно намагаються потрапити люди, які збирають та "зливають" інформацію. Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Він зазначив, що такі особи можуть працювати як на російські, так і на українські спецслужби. Роблять вони це з різними цілями.

"Навіть зараз у нас у підрозділі є і можуть бути, і постійно намагаються впихнути агентуру кого завгодно. І росіяни, і українські спецслужби. Вони з різними цілями це роблять. Українські спецслужби це роблять з однією задачею, росіяни це роблять з іншою задачею. Але так, це відбувається", — наголосив військовий.

Водночас він додав, що забезпечити захист підрозділу від можливого проникнення ворожих агентів дуже складне завдання. Однак, за словами Жоріна, правильне шарування інформації всередині підрозділу може зробити зусилля таких осіб безрезультатними.

Отримати цінну інформацію — майже неможливо

Крім того, екскомандир "Азову" заявив у інтервʼю, що переконаний, що нині в підрозділах все ще є люди, які намагаються збирати та "зливати" інформацію.

"Я впевнений у тому, що ось зараз у 3-й штурмовій і в "Азові", і навіть у "Кракені" є люди, які намагаються збирати інформацію та кудись зливати. Проте рівень, який має доступ до дійсно цінної інформації, до нього потрапити вже майже неможливо… Вони є, вони працюють і завжди будуть", – каже Жорін.

Також майор розповів, що його бійці стикались з ситуаціями, коли при виході для виконання бойової задачі на них вже чекав ворог. Він зазначив, що подібні ситуації траплялись під Бахмутом, а також фіксуються і зараз.

"Але можу сказати з упевненістю, що свистіло і витікала інформація на рівні набагато вищому, ніж наша бригада. Ось там проблема, я впевнений, що там воно є. Я знаю, що СБУ на сьогоднішній день з цим працює… Але правда полягає у тому, що у штабах досі залишаються ті, хто допомагає. І зливається інформація, інколи важлива, інколи не дуже важлива", — підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що застосування українськими бійцями касетних боєприпасів дозволяє максимально ефективно ліквідовувати російських загарбників.