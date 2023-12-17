Основания увольнения военнослужащих со службы во время военного положения: объяснение юриста

Для того, чтобы подтвердить право окончания военной службы, в первую очередь необходимо собрать документы, которые подтверждают основания для увольнения.

Каждый день военные защищают границы нашего государства. Но бывают случаи, когда в период действия военного положения военнослужащие не могут дальше продолжать службу и на это у них есть веские причины и законные основания. О правовых аспектах рассказала специалист Смелянского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Мамонова.

Отмечается, что перечень оснований для увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период действия военного положения определен статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского учета.

Основания для увольнения

Военнослужащие срочной военной службы увольняются со службы на основаниях:

увольнение по возрасту. Достижение военнослужащим предельного возраста пребывания на службе;

увольнение по состоянию здоровья. Военно — врачебная комиссия должна предоставить заключение (постановление) о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета;

по основаниям лишения, ограничения свободы или лишения воинского звания. Если военнослужащий осужден и обвинительный приговор суда вступил в законную силу.

по семейным обстоятельствам. Из-за необходимости воспитания ребенка с инвалидностью, серьезных болезней других родственников, за которыми некому ухаживать, в связи с беременностью или пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста (для военнослужащих-женщин).

Если в семье муж и жена являются военнослужащими

Увольнение с военной службы возможно:

одному из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Наталья Мамонова отметила, что для того, чтобы подтвердить право окончания военной службы, в первую очередь необходимо собрать документы, подтверждающие основания для увольнения.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что демобилизованные военнослужащие имеют право на оплачиваемый отпуск с сохранением страхового стажа. Кто имеет право на 60 дней отдыха читайте в материале.