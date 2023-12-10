Отпуска военнослужащих: какие бойцы будут иметь право на 60 дней отдыха

Рада урегулировала вопрос предоставления и сроки различных видов отпусков. Демобилизованные военнослужащие имеют право на оплачиваемый отпуск с сохранением страхового стажа.

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Верховная Рада приняла закон № 8313, который меняет правила предоставления отпусков. Отныне военнослужащие, которые будут уволены с военной службы, после демобилизации смогут оформить оплачиваемый отпуск сроком на шестьдесят дней, сообщает "Судебно-юридическая газета в Украине".

Юристы отметили, что по закону, работники в случае призыва на военную службу, имеют право получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска. Военнослужащие, которые будут увольняться со службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации, смогут получить отпуск до 60 календарных дней. При этом срок этого отпуска будет засчитываться в страховой стаж.

Отпуска военнослужащих

Согласно Закону Украины № 3161-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения", срок, на который военнослужащий может уходить в отпуск, увеличен до 30 суток в год.

В документе отмечается, что отпуск будет предоставляться частями, в соответствии с законодательством, не более 15 календарных дней. Минимальная продолжительность отпуска не установлена. В срок отпуска не учитывается время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Однако этот срок не может составлять более двух суток в один конец маршрута.

Кроме этого, военнослужащие могут получить отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 дней. Так же время, потраченное на дорогу, не учитывается в срок отпуска.

Также, согласно новому законодательству, неиспользованный отпуск в текущем году не переносится на следующий год. При этом за неиспользованный отпуск предусмотрено начисление компенсации при увольнении с военной службы. Одной из новаций законодательства является введение нового вида отпуска — для лечения в связи с ранением. Продолжительность такого отпуска определяется характером ранения (контузии, травмы или увечья).

Напомним, 15 ноября Фокус писал о ситуации с демобилизацией в Украине и кто может уволиться с военной службы в 2023 году.