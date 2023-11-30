В Верховной Раде предлагают демобилизовать военных после 18 месяцев службы

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что из-за неопределенности сроков службы приводит к социальной напряженности и к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает демобилизацию бойцов, отслуживших в Силах обороны 18 месяцев со дня призыва. Об этом 30 ноября сообщил автор проекта нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, каждый военный сможет подать рапорт на демобилизацию за три месяца.

"Военные должны сообщить за три месяца о желании увольнения. Если военные выразили желание продолжать службу, то они не будут демобилизованы", — уточнил депутат.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что из-за неопределенности сроков службы приводит к социальной напряженности и к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих.

Он призвал коллег как можно скорее вынести законопроект на рассмотрение.

"Это очень важный вопрос, который уже надо решать. Замена военных необходима, невозможно вытянуть всю эту войну на одних и тех же людях, которые полтора года сидят на фронте. Это очень сложно. Мы должны вернуть доверие. Потому что сейчас система выглядит так — вход туда есть, а выхода нет. Нам сейчас нужны четкие правила, регламентирующие вопросы мобилизации и демобилизации", — отметил Алексей Гончаренко.

Напомним, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что вузы и работодатели способствуют уклонению граждан от мобилизации.

Ранее сообщалось, что боевой медик Сил территориальной обороны ВСУ, сержант Алина Сарнацкая заявила, что защищать государство должны не только мужчины.