Решили добить: оккупанты, перевозившие истребитель Су-34, попали в ДТП (видео)

Поврежденный самолет везли на ремонт грузовиком, но водитель не справился с управлением, и авто слетело с дороги.

Российские оккупанты решили добить многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по дороге на ремонт. Авто, которое его перевозило, попало в ДТП. Об этом пишет "Военный курьер".

"Поврежденный российский истребитель Су-34 направлялся на ремонт, но "дураки и дороги" решили добить его. Машина с самолетом слетела в кювет. Вечного полета", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что грузовик, который перевозил остатки самолета, слетел с заснеженной дороги, а его водитель, вероятно, сбежал с места происшествия.

Больше подробностей ДТП, а также о месте, где это произошло, в паблике не отметили.

Напомним, что в РФ произошло 670 поломок самолетов за 11 месяцев. За осень в России поломалось столько самолетов, сколько раньше ломалось за год. По данным Росавиации, в 60% (400) случаев имела место проблема с отказом авиатехники и двигателей.

Ранее сообщалось, что "Ростех" провалил план по созданию трех лайнеров Ту-214. Вместо трех таких самолетов российский завод может предложить до конца года лишь один.