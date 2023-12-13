Южная Корея и ФРГ разработают облегченную версию ракеты Taurus для истребителя FA-50

Вариант ракеты Taurus KEPD 350K-2 сохранит весь функционал базового варианта, однако по габаритам будет его короче на полметра. Также предполагается, что облегченный вариант будет иметь меньшую боеголовку.

Оружейники из Южной Кореи совместно с коллегами из Германии подписали соглашение о разработке крылатой ракеты Taurus KEPD 350K-2. Это облегченный вариант базовой модели Taurus KEPD 350, которая будет устанавливаться на южнокорейский истребитель FA-50. Об этом сообщает издание Defence Security Asia.

В разработке примут участие специалисты Taurus Systems и их партнеры из южнокорейской компании LIG Nex1.

"Обе компании взяли на себя обязательства по трехлетнему периоду разработки, чтобы удовлетворить требования заказчиков, имеющих существующие истребители FA-50 по всему миру", — говорится в публикации.

Отмечается, что данный вариант расширит возможности южнокорейских истребителей, состоящих на вооружении таких стран, как Таиланд, Индонезия, Филиппины, Ирак, Польша, Малайзия и конечно же Южная Корея.

Южнокорейские истребители FA-50

На сегодняшний день ВВС Южной Кореи используют крылатую ракету Taurus KEPD 350K, которыми оснащены истребители F-15K. Однако данный вид ракет не предназначен для истребителя FA-50 из-за своих размеров, поэтому и было принято решение о создании более компактного варианта.

Эксперты "Милитарного" отмечают, что вариант 350K-2 сохранит весь функционал базовой версии, включая опцию маневрирования на низких высотах для большей неуязвимости, инерциальную навигационную систему и бортовую РЛС.

Таким образом новая ракета будет способна поражать цели на дистанции до 400 км, при этом боеприпас станет короче от базовой версии на полметра — вместо 5,1 м она будет достигать 4,5 метров в длину.

Предполагается, что в целях облегчения ракета будет нести уменьшенную боеголовку, однако точной информации по этому вопросу пока нет — известно, что вариант KEPD 350 имеет тандемную боевую часть массой 481 кг.

Ранее Фокус более подробно писал о тактико-технических характеристиках ракеты класса "воздух-земля" Taurus, которая предназначена для ударов по аэродромам, средствам ПВО, бункерам, командным пунктам, а также по местам скопления живой силы и техники противника.