"Строим по образцу Харькова": в ОВА рассказали, как собираются оборонять Купянск

По словам начальника военной администрации Олега Синегубова, противник продолжает "стабильные" обстрелы города, однако украинские военные делают все для того, чтобы не дать ВС РФ осуществить планы.

Российские оккупанты по-прежнему нацелены взять город Купянск под свой контроль, однако украинские защитники не дадут им этого сделать. Строится сильная оборона. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Суспiльному" 12 декабря.

По его словам, город в Харьковской области, который под прицелом противника, начали укреплять кольцевой обороной, как это было продемонстрировано в областном центре в самом начале полномасштабного вторжения. Тогда это помогло сохранить контроль над Харьковом.

"Мы строим оборону Купянска по образцу Харькова, когда мы строили кольцевую оборону из нескольких колец защитных сооружений. Конкретику не скажу, но все необходимое для военных мы создаем, чтобы они занимались только уничтожением нашего врага", — заявил Олег Синегубов.

Отдельно было отмечено, что по состоянию на декабрь 2023 года, фортификационные сооружения сейчас строятся на всех направлениях, но в приоритете стоит укрепление четырех из них.

Российские оккупанты тем временем продолжают обстреливать Купянск и начальник областной военной администрации заявил, что их можно назвать "стабильными". ВС РФ атакуют центр города и частный сектор. Сейчас там остается около 350 детей, которые находятся в потенциальной опасности.

"Мы работаем круглосуточно. Наблюдаем постоянно за действиями врага, должны принимать меры. Относительно фортификационных сооружений — их строим на всех направлениях. Приоритетных — четыре: Сумское, Купянское, Лиманское, Боровское", — продолжил Олег Синегубов.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что аналитик рассказал о готовности войск РФ под Купянском. По словам Александра Коваленко, российские оккупанты перегруппировались, усилили подразделения на Купянском направлении и оказывают давление на Силы обороны Украины, однако преувеличивать их возможности явно не стоит.