"Другого решения нет": в Раде признали, что телемарафон больше не эффективен (видео)

Новый глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин подтвердил, что украинцы "побежали в телеграмм-каналы". По его словам, марафон "Единые новости" не доносит качественно информацию, но и альтернатив не имеет.

Украинский телемарафон не эффективен, но его нечем заменить. Об этом в эфире Radio NV рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, который с недавних пор возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Нардеп считает марафон "замечательным решением", ведь он сыграл важную роль в начале полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Не было официальных каналов, которые продуцировали, пусть в мягком виде, российскую пропаганду. Не было олигархических каналов, которые подавали информацию, так, как выгодно их владельцам", — объяснил он.

Однако, по словам депутата, сейчас встал вопрос эффективности "Единых новостей".

"Есть ли у нас сейчас какие-то другие решения, как не допустить возвращения "не все так однозначно"? Пока нет. Государство такого решения не имеет. Поэтому единый марафон эту функцию выполняет. Выполняет ли он функцию качественного донесения информации до наших зрителей и избирателей? По моему мнению, тоже нет. В конце концов то, что люди побежали в телеграмм-каналы, показывает, что нет. Поэтому нужно работать", — отметил Юрчишин.

Он сомневается, что комитет по вопросам свободы слова сможет повлиять на телемарафон. В то же время нардеп пообещал предложить сценарии оптимизации информационной политики в Украине. В частности, марафон можно сделать более эффективным или же "гарантировать непроникновение российской пропаганды на телевизор" уже без него.

"Я полностью поддерживаю то, что он сыграл очень положительную роль. И сейчас нужно подумать, как эту роль можно переосмыслить, чтобы он и дальше играл столь же положительную роль. Но я понимаю и тех, кто критикует, сетует на то, что это в определенной степени ограничение свободы слова и цензура", — добавил депутат.

Комментарий Ярослава Юрчишина (о телемарафоне — с 19:43)

Напомним, в медиа появлялась информация, что единый телемарафон думают закрыть из-за низких рейтингов и снижения доверия у зрителей.

Ранее телемарафон попал в скандал из-за неожиданного ляпа. В эфире показали, как президент Владимир Зеленский якобы слушал свое же выступление из зала.