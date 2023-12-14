Устанавливают "зубы дракона": на Черниговщине формируют две полосы обороны, — Наев (видео)

Командующий Сил обороны отметил, украинские военные готовятся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимают меры по усилению обороны.

На наиболее рисковых направлениях Черниговской области украинские военные укрепляют рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. Об этом сообщает командующий Сил обороны Украины Сергей Наев.

"Сегодня на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны", — подчеркнул он.

По словам Наева, украинские силы готовятся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимают меры по усилению обороны. Также он добавил, если же угроза будет расти, то на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы.

"Мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации", — заявил командующий.

Кроме того, Наев опубликовал видеозапись, на которой видно, как экскаватор копает траншею, а люди с помощью техники устанавливают противотанковые бетонные конструкции, известные как "зубы дракона".

Генерал-лейтенант отметил, что работы выполняет гражданская организация под наблюдением военных инженеров.

Напомним, 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов Украины.

5 октября в партизанском движении "Атеш" сообщили, что крымские подпольщики проникли в оборонительные траншеи ВС РФ в районе временно оккупированной Феодосии. По их информации, оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона".