"Не будет чем воевать": эксперт объяснил, почему для россиян важна железная дорога вблизи Токмака (видео)

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что через железную дорогу россияне перебрасывают 90% военной техники.

Железная дорога вблизи Токмака очень важна и имеет военное значение, поскольку именно через нее настроена логистика оккупантов. Подробности сообщил участник российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Функционируют две железные дороги, которые и подпитывают крымскую группировку и подразделения на левом берегу Херсонской области. Именно поездами оккупанты поддерживают свои контингенты и поставляют оружие, топливо и дополнительные материалы. Железные дороги через Токмак и Керченский мост играют в этом вопросе важнейшее значение.

"Эти железные дороги две дают 90% того, что необходима логистическая нагрузка для этих группировок, в Крыму и на левом берегу Днепра", — пояснил военный эксперт.

В этой локации, по его мнению, нужно установить физический контроль над коммуникационными путями. Также уничтожение Керченского моста позволит оставить оккупантов без соответствующего снабжения, что позволит дожать врага на юге.

Ситуация на Запорожском направлении от Генштаба ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны Украины, как говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины от 14 декабря, отбили 6 атак противника вблизи Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, 30 ноября мэр Мелитополя сообщил, что во время совещания россиян прогремел взрыв, в результате чего погибли 14 российских военнослужащих. Он отметил, что захватчики пытались прикрываться гражданской инфраструктурой.