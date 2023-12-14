"На бумаге" целый: аналитики объяснили, зачем потопленной "Москве" новый командир

Минобороны РФ назначило и.о. командира своего крейсера, когда он уже покоился на дне. Такое возможно, если корабль официально — не поражен.

В России в сентябре 2022 года назначили нового командира крейсера "Москва", который был потоплен еще в апреле, — экс-заместителя 68 бригады Крымской военно-морской базы ЧФ Андрея Саватеева. Почему эта должность до сих пор существует и кем-то занимается, 14 декабря объяснили в Defense Express.

Аналитики объяснили, что вражеская 68 бригада кораблей охраны водного района — это соединение в составе Черноморского флота РФ. Оно базируется в Севастополе и включает 8 малых надводных кораблей.

В частности:

три противолодочных корвета проекта 1124М;

два тральщика проекта 266М;

три базовых тральщика проекта 12700 "Александрит".

В издании отметили, что это соединение называется "охраны водного района" не просто так. По замыслу российских оккупантов, оно должно защищать акваторию вокруг временно оккупированного Севастополя. То есть речь идет о значимой составляющей Черноморского флота РФ.

"С формальной точки зрения, должность командира ракетного крейсера "Москва" действительно может быть вакантной, поскольку проверенных данных о руководителе этого корабля, Антона Куприна — нет, "следы" от него исчезли после потопления флагмана ЧФ РФ 13 апреля 2022 года", — отметили аналитики.

Кроме того, затонувший крейсер могли не исключить из списков вражеских Военно-морских сил. Соответственно, тогда на имеющийся "на бумаге" корабль нужно выделять штат и финансирование.

"Да и в целом сама логика, когда военного сначала вроде как повышают в звании, но потом снимают с должности командира соединения кораблей и переводят на должность командира потопленного крейсера, может очень многое сказать об имеющейся "системе наказаний и стимулов" на Черноморском флоте РФ", — добавили в издании.

Напомним, о назначении нового и.о. командира "Москвы" сообщили в ГУР. Им стал Саватеев Андрей Игоревич, который до того был начальником штаба и заместителем командира 68 бригады Крымской военно-морской базы ЧФ.

Российский крейсер "Москва" был поражен 13 апреля 2022 года — ракетой "Нептун". В годовщину этого удара в Киеве показали обломки ракеты, которая потопила вражеский корабль.