США придется сделать выбор между своей боеготовностью и помощью Украине, — Пентагон (видео)

По словам представителя Пентагона Патрика Райдер, в случае, если США перестанут отправлять Украине вооружения, помощь со стороны европейских союзников также окажется под вопросом.

США будут вынуждены сделать сложный выбор: либо собственная боеготовность, либо поставки вооружения на Украину из-за исчерпания средств на нужды Киева. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Райдер отметил, что Америка располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 1 миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.

"В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", — сообщил он журналистам.

В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения.

Помощь Украине и планы США

Напомним, что Конгресс США не принял помощь Украине накануне Рождества в среду, 13 декабря.

В конце октября президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обсудили вопрос финансовой помощи Украине. Спикер Палаты представителей заявил, что готов рассмотреть возможность предоставления дополнительного финансирования для Украины и Израиля, а также продления резолюции, которая обеспечит работоспособность правительства. С другой стороны, он обещал реализовать значительные сокращения соответствующих расходов, что вызвало определенное сопротивление среди консервативных членов его фракции.

Спикер Конгресса выделил помощь Украине как приоритетную задачу. В ходе обсуждения вопросов о помощи Украине, он подчеркнул важность "работы над изменением собственной пограничной политики" для Соединенных Штатов.

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США, 11 декабря рассказал, что Соединенные Штаты до конца декабря планируют предоставить Украине пакет военной помощи. Чиновник добавил, что на встрече с украинским политиком американский лидер заверит его, что и в дальнейшем стремится от Конгресса получить решение по запросу на предоставление финансовой помощи Украине.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на определенные компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах". Однако успех зависит от двух сторон.