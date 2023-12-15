Ночные взрывы в Мариуполе: оккупанты пожаловались на удары "западных" ракет, детали (фото, видео)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, зафиксировано два "прилета" по объектам, на одном из которых россияне хранили военную технику и системы противовоздушной обороны.

Вечером 14 декабря в Мариуполе прозвучало несколько громких взрывов. Предварительно сообщается о "прилетах" по бетонному заводу и территории за ТРЦ "Порт-сити". Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что взрывов во временно оккупированном Мариуполе было два, в результате которых возникли крупные пожары.

По словам Андрющенко, была поражена территория за торгово-развлекательным центром "Порт-сити". Именно там, вероятно, размещается военная техника российских военных и системы противовоздушной обороны. Собственно, это уже второй удар по одному и тому же месту. Впервые этот объект был поражен 7 сентября.

Фото: Google Maps

Также сообщается о попадании по бетонному заводу. Советник мэра города сообщает о серьезных последствиях в результате взрывов. По его словам, скорые ночью вывозили раненых из ТРЦ "Порт-сити".

Оккупанты утверждают, что по бетонному заводу был нанесен удар тремя ракетами западного производства.

В частности, представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов пишет, что Украина пытается помешать налаживанию "мирной жизни на освобожденной южнороссийской земле". Он отметил, что предприятие играет важную роль в восстановлении Мариуполя.

Отметим, в конце июля сообщалось о взрывах и пожарах в районе бетонного мини-завода в районе АС2 в Мариуполе. Собственно, Андрющенко писал о повреждении оборудования, которое оккупанты используют для изготовления "зубов дракона".

Фото: Google Maps

Напомним, недавно Петр Андрющенко писал, что оккупанты перебрасывают свою военную технику через Мариуполь в Донецкую область. В частности, речь шла о 12 грузовиках с БК и инженерным оборудованием и системы зарядки противовоздушной обороны.

Также 14 декабря в России сообщали об атаке дронов на военные объекты. Минобороны РФ заявляло о сбитии девяти БпЛА над Калужской и Московской областями.