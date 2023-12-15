Сильные взрывы в Мариуполе: в оккупированном городе "прилет", начался пожар (фото, видео)

Telegram-каналы сообщают, что был совершен удар по территории бетонного завода. Там, предположительно, разместились оккупанты.

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Вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе произошла серия взрывов. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в Telegram.

"В оккупированном Мариуполе прилет! Были слышны мощные взрывы. При ПортСити что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи", — сказано в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал "Мариуполь сейчас", был совершен удар по территории бетонного завода.

"Возможно так же в том районе были и расположения оккупантов", — отметили администраторы.

Также в сети публикуют фото и видео с места событий.

Пожар в Мариуполе

Напомним, что 12 декабря советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что ВС РФ перебрасывают военную технику на Донбассе. По его словам, через Мариуполь российские военные перебросили более 12 грузовиков с БК и инженерным оборудованием, системы зарядки ПВО и несколько пустых тралов.