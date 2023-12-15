Сильні вибухи в Маріуполі: в окупованому місті "приліт", почалася пожежа (фото, відео)

Telegram-канали повідомляють, що було здійснено удар по території бетонного заводу. Там, імовірно, розмістилися окупанти.

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Увечері 14 грудня в окупованому Маріуполі сталася серія вибухів. Про це повідомили в Маріупольській міській раді в Telegram.

"В окупованому Маріуполі приліт! Були чутні потужні вибухи. Біля ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги", — сказано в повідомленні.

Як повідомляє Telegram-канал"Маріуполь зараз", було здійснено удар по території бетонного заводу.

"Можливо так само в тому районі були і розташування окупантів", — зазначили адміністратори.

Також у мережі публікують фото і відео з місця подій.

Пожежа в Маріуполі

Нагадаємо, що 12 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що ЗС РФ перекидають військову техніку на Донбасі. За його словами, через Маріуполь російські військові перекинули понад 12 вантажівок із БК та інженерним обладнанням, системи зарядки ППО і кілька порожніх тралів.