Під Маріуполем мобілізували усіх чоловіків: забрали навіть тих, в кого немає паспорта РФ

Сартана має один з найбільших відсотків колаборації та прийняття окупації в Маріупольської агломерації. Громадян закликали тікати, "поки є шанс та шляхи".

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В окупованому селищі Сартана Маріупольського району цього тижня окупанти роздавали повістки. Їх отримали навіть ті, хто не є громадянином Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В поселенні Сартана цього тижня всім чоловікам вручили повістки у військкомат окупантів. Навіть тим, в кого немає російського паспорту та нещодавно повернувся з окупації", — написав він.

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Він побажав сартанцям здаватися в український полон, а чоловікам в Маріуполі — тікати поки є шанс та шляхи, оскільки вони можуть стати наступними.

Також радник міського голови Маріуполя згадав, що від початку російського вторгнення Сартана має один з найбільших відсотків колаборації та прийняття окупації в Маріупольської агломерації.

"Окрім того, саме активна частина грецької громади Сартани в окупації сприяла офіційній інтеграції грецької нацменшини в російське середовище та злиття з російським "обществом греков", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що Російські окупанти продовжують перекидати колони техніки з окупованого Маріуполя в напрямку Запоріжжя. У місті помітили 5 військових вантажівок. У трьох з них було багато людей не у військовій формі.

17 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про приїзд ворожих підрозділів, які базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази.