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Обіцяють депортацію та розстріл: Андрющенко розповів про "зачистки" в Маріупольському районі

Маріуполь, Донецька область
Фото: РИА Новости | Ілюстративне фото: зруйнований Маріуполь

Окупанти створили комісії інвентаризації житла, які мають на меті виявляти потенційне підпілля та незадоволених громадян, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в районі з'явився новий вид "зачистки". Про це він повідомив у своєму Telegram.

"У Маріупольському районі зачистка набирає нових кольорів. Вперше звучить слово "депортація", — сказав Петро Андрющенко.

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Біля Маріуполя зафіксовано незвичайну активність ЗС РФ, — Андрющенко (фото)

Він зазначив, що російські окупанти погрожують власникам будинків, які "приглянулися для подальшого заселення", ворог, не приховуючи, обіцяє спочатку "розстріл", а потім через гру "поганий/добрий" — депортацію. Зокрема, це стосується навіть тих, у кого є російський паспорт. Андрющенко наголосив, що окупанти створили комісії інвентаризації житла, які мають на меті виявляти потенційне підпілля та незадоволених громадян.

Зі слів Петра Андрющенка, з січня може з'явитися інша форма "випровадження" маріупольців з їхніх домівок до Росії або Білорусі, що є найімовірнішим варіантом.

"Однак, цілком можливо, ми побачимо використання саме наших людей через мниму "депортацію" в якості тарану на кордоні з країнами Балтії та Фінляндією", — додав він.

Нагадаємо, 21 листопада в Маріупольській міській раді повідомили, що ворог не зміг забезпечити місто опаленням. Зокрема, ворог за два роки не зміг замінити знищені комунікації та налагодити мережі. Зокрема, місцеві окупанти у змові з поліцією записують померлих старих людей як безіменних.

17 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті побільшало невідомих могил на місцевому Старокримському кладовищі. Він зазначив, що місцеві окупанти у змові з поліцією записують померлих старих людей як безіменних.