Обіцяють депортацію та розстріл: Андрющенко розповів про "зачистки" в Маріупольському районі

Окупанти створили комісії інвентаризації житла, які мають на меті виявляти потенційне підпілля та незадоволених громадян, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Related video

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в районі з'явився новий вид "зачистки". Про це він повідомив у своєму Telegram.

"У Маріупольському районі зачистка набирає нових кольорів. Вперше звучить слово "депортація", — сказав Петро Андрющенко.

Важливо

Біля Маріуполя зафіксовано незвичайну активність ЗС РФ, — Андрющенко (фото)

Він зазначив, що російські окупанти погрожують власникам будинків, які "приглянулися для подальшого заселення", ворог, не приховуючи, обіцяє спочатку "розстріл", а потім через гру "поганий/добрий" — депортацію. Зокрема, це стосується навіть тих, у кого є російський паспорт. Андрющенко наголосив, що окупанти створили комісії інвентаризації житла, які мають на меті виявляти потенційне підпілля та незадоволених громадян.

Зі слів Петра Андрющенка, з січня може з'явитися інша форма "випровадження" маріупольців з їхніх домівок до Росії або Білорусі, що є найімовірнішим варіантом.

"Однак, цілком можливо, ми побачимо використання саме наших людей через мниму "депортацію" в якості тарану на кордоні з країнами Балтії та Фінляндією", — додав він.

Нагадаємо, 21 листопада в Маріупольській міській раді повідомили, що ворог не зміг забезпечити місто опаленням. Зокрема, ворог за два роки не зміг замінити знищені комунікації та налагодити мережі. Зокрема, місцеві окупанти у змові з поліцією записують померлих старих людей як безіменних.

17 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті побільшало невідомих могил на місцевому Старокримському кладовищі. Він зазначив, що місцеві окупанти у змові з поліцією записують померлих старих людей як безіменних.