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У Маріуполі росте кладовище "неопізнаних загиблих": окупанти придумали цинічну схему (відео)

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Окупанти приховують дані про померлих через нерухомість, яку незаконно переоформлюють на інших осіб, вважає радник мера Петро Андрющенко.

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В окупованому Маріуполі побільшало невідомих могил на місцевому Старокримському кладовищі. Таким чином окупанти реалізують цинічну схему з нерухомістю літніх людей. Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Старокримське кладовище. Нові траншеї, не могили — траншеї знов. Нові таблички неопізнаних загиблих. Без війни та ексгумацій — воно зростає. Та цинізму окупантів і нашої, тут вже давайте відверто — мра*оти, що продалась, немає меж. Через велику кількість одиноких старих людей, що помирать до 400 на тиждень, місцева мр*зота часто та густо у зговорі з поліцаями записує їх як безіменних", — розповів Андрющенко.

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Він додав, що все це робиться через нерухомість, яка належить літнім жителям Маріуполя, яку незаконно переоформлюють на інших осіб.

"Якийсь нереальний сюр та найбільш цинічна нажива. Тому — кладовще зростає невідомими. Такі сумні реалії осені", — резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі за загадкових обставин загинули кілька правоохоронців і працівників ФСБ. Спочатку в місті вибухнув ворожий автомобіль з силовиком, а далі у місті застрелили ще двох поліцейських та одного співробітника ФСБ.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивозять новою залізницею корисні копалини з окупованої Донеччини.