В Мариуполе растет кладбище "неопознанных погибших": оккупанты придумали циничную схему (видео)

Оккупанты скрывают данные об умерших из-за недвижимости, которую незаконно переоформляют на других лиц, считает советник мэра Петр Андрющенко.

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В оккупированном Мариуполе стало больше неизвестных могил на местном Старокрымском кладбище. Таким образом оккупанты реализуют циничную схему с недвижимостью пожилых людей. Об этом пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Старокрымское кладбище. Новые траншеи, не могилы — траншеи снова. Новые таблички неопознанных погибших. Без войны и эксгумаций — оно растет. И цинизму оккупантов и нашей, здесь уже давайте откровенно — мра*оты, что продалась, нет предела. Из-за большого количества одиноких стариков, которые умирают до 400 в неделю, местная мр*зота часто и густо в сговоре с полицаями записывает их как безымянных", — рассказал Андрющенко.

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Он добавил, что все это делается из-за недвижимости, принадлежащей пожилым жителям Мариуполя, которую незаконно переоформляют на других лиц.

"Какой-то нереальный сюр и наиболее циничная нажива. Поэтому — кладовая растет неизвестными. Такие печальные реалии осени", — резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли несколько правоохранителей и сотрудников ФСБ. Сначала в городе взорвался вражеский автомобиль с силовиком, а дальше в городе застрелили еще двух полицейских и одного сотрудника ФСБ.

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