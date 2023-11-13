В Мариуполе при загадочных обстоятельствах погибли несколько правоохранителей и работников ФСБ, — соцсети

Все погибшие участвовали в расследовании деятельности украинских диверсантов и загадочных убийств военных, которые последние месяцы часто происходят в Мариуполе.

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В оккупированном Мариуполе Донецкой области за последние несколько дней убиты четверо сотрудников полиции и ФСБ. Об этом сообщают в анонимном российском телеграм-канале "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что по полученной из трех различных источников в ФСБ и среди работников "МВД ДНР", один сотрудник полиции был взорван в своей машине в пятницу, 10 ноября. Чрезвычайное происшествие сначала списали на бытовой взрыв и неисправность автомобиля, но позже было установлено, что там была взрывчатка. Пострадавший скончался в больнице.

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10 и 11 ноября в городе были убиты еще двое полицейских и один сотрудник ФСБ. Все они были застрелены, один из них — снайпером, двое — с близкого расстояния в затылок.

Все погибшие участвовали в расследовании деятельности украинских диверсантов и загадочных убийств военных, которые последние месяцы часто происходят в Мариуполе.

"Мы думаем, что это дело рук тех же диверсантов. Их поиски усилены", — пересказывает телеграм-канал слова своего собеседника в ФСБ, который сейчас находится в оккупированном городе.

Напомним, что в Мариуполе партизаны взорвали машину силовика. Подрыв машины — это "поздравление" от партизан, адресованное оккупационной полиции.

Ранее сообщалось, что удар по базе военных РФ под Мариуполем оккупанты назвали "бытовым пожаром". Российские военные предполагают, что, судя по расстоянию от линии фронта, удар могли нанести крылатыми ракетами Storm Shadow или баллистическими ATACMS.