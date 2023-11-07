Удар по базе военных РФ под Мариуполем оккупанты назвали "бытовым пожаром", — соцсети (видео)

Российские военные предполагают, что, судя по расстоянию от линии фронта, удар могли нанести крылатыми ракетами Storm Shadow или баллистическими ATACMS.

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В оккупированном поселке Седово вблизи Мариуполя 5 ноября горел пансионат "Дружба", в котором базировались военнослужащие ВС РФ. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации событие официально зафиксировали как "бытовой пожар". Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA.

Информация российских военкоров о пожаре разделилась.

"Одни написали о "замыкании проводки", другие об "атаке ракетами Storm Shadow/ATACMS", — говорится в сообщении.

Как выяснили российские журналисты, пожар в пансионате "Дружба" на улице Комсомольской в оккупированном селе Седово Донецкой области начался в 19 часов 5 ноября.

"В пансионате базировались российские военнослужащие. В 20:20 спасатели локализовали пожар, после чего на месте началась детонация хранящихся боеприпасов", — отметили в Telegram-канале.

Официально в МЧС этот пожар российские спасатели зафиксировали как "бытовой". О пострадавших ничего не известно.

Взрыв в селе Седово под Мариуполем: детали

Напомним, ранее в социальных сетях очевидцы опубликовали кадры мощного взрыва на территории между оккупированным Новоазовском и селом Седово под Мариуполем Донецкой области.

Украинские Telegram-каналы сообщали, что взорвался склад с боекомплектом. Там же, по их информации, были вертолеты, которые ожидали ремонта.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко позже уточнил, что в селе Седово пропало электричество.

Российские военные предполагают, что, судя по расстоянию от линии фронта, удар могли нанести крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow или баллистическими ракетами наземного базирования ATACMS.

Фокус ранее писал, что армия РФ боится ударов американскими ракетами ATACMS по аэродромам и поэтому прячет технику. Первый раз ракеты применили 17 октября для атак по Бердянскому аэродрому.

По оценкам военных экспертов, ВСУ могут получить ракеты ATACMS дальностью до 300 километров в начале следующего года. Вместе с истребителями F-16 ракеты могут изменить ситуацию на фронте.