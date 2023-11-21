"Другий рік без тепла": РФ провалила опалювальний сезон у Маріуполі

Міська рада зазначає, що окупаційна адміністрація не змогла замінити знищені комунікації та налагодити мережі, щоб увімкнути опалення в портовому місті.

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За останні два опалювальні сезони окупанти не змогли забезпечити Маріуполь теплом. Безліч будівель у цьому місті, що вижило після руйнувань з боку Росії, продовжують залишатися без опалення. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Тelegram.

"В окупованому місті досі частина будинків і навчальних закладів без тепла. Люди скаржаться до місцевої адміністрації, але жодних рішень немає. Загарбники за майже два роки так і не спромоглися замінити знищені ними комунікації та налагодити мережі", — йдеться в повідомленні.

Батьки учнів школи №21 висловлюють невдоволення стосовно того, що їхні діти займаються в холодних аудиторіях. За інформацією міської влади, також місцеві жителі стикаються з холодом у своїх будинках через відсутність опалення.

"Уже другий рік без тепла, у будинках залишилися здебільшого самі люди похилого віку. На вулиці холод, вітер, а в квартирах вогкість!", — цитують місцевих жителів у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що численні скарги на холодні умови надходять від жителів окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, що в Маріуполі 16 листопада над акваторією порту знову зафіксовано патрулювання російських літаків і вертольотів, розповідав радник мера міста.

"З огляду на те, що останнім часом домінантним портом для відвантаження в порт був саме Крим, можливо, така активність авіації пов'язана із заходом у порт нових суден", — повідомив Петро Андрющенко.

Росіяни продовжують облаштовувати військові бази на території тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.

Крім того, у Маріуполі російські окупанти ховають докази бомбардування Драматичного театру, який зруйнували навесні 2022 року.