ЗС РФ ховають докази бомбардування Драмтеатру в Маріуполі: Андрющенко показав, як він виглядає

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко хоче запитати в росіян, чи не приходять до них вночі душі сотень загиблих маріупольців, образи вбитих окупантами немовлят з пологового будинку.

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У Маріуполі Донецької області російські окупанти ховають докази бомбардування Драматичного театру, який зруйнували навесні 2022 року. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Окупанти продовжують ховати під шарами бетону докази бомбардування Драматичного театру", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що йому було б цікаво запитати в росіян про їхнє моральне відчуття, чи не приходять до них вночі душі сотень загиблих маріупольців, образи вбитих немовлят з пологового будинку. Проте Андрющенко переконаний, що відповідь на ці питання очевидна. Попри це в нього не зникає бажання поставити ці питання кожному окупанту.

ЗС РФ скинули авіабомбу на Драмтеатр у Маріуполі: що відомо

16 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, поруч з яким великими літерами було написано "діти". Драмтеатр був бомбосховищем для мирних жителів, зокрема жінок та дітей. На той момент там могло перебувати близько 1,5 тисячі людей.

У березні 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що наказ про бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі віддав уродженець Житомирської області 41-річний Сергій Атрощенко.

Нагадаємо, 4 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі окупанти почали ремонтувати Драмтеатр. З його слів, ворог почав заливати бетоном залишки доказів бомбардування. Крім цього, він повідомив, що раніше ЗС РФ використовували термін "відновлення" щодо відбудови Драмтеатру, тоді як потім замінити цей термін на "оновлення".