"Второй год без тепла": РФ провалила отопительный сезон в Мариуполе

Городской совет отмечает, что оккупационная администрация не смогла заменить уничтоженные коммуникации и наладить сети, чтобы включить отопление в портовом городе.

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За последние два отопительных сезона оккупанты не смогли обеспечить Мариуполь теплом. Множество зданий в этом городе, выжившего после разрушений со стороны России, продолжают оставаться без отопления. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Тelegram.

"В оккупированном городе до сих пор часть домов и учебных заведений без тепла. Люди жалуются в местную администрацию, но никаких решений нет. Захватчики за почти два года так и не смогли заменить уничтоженные ими коммуникации и наладить сети", — говорится в сообщении.

Родители учащихся школы №21 высказывают недовольство по поводу того, что их дети занимаются в холодных аудиториях. По информации городских властей, также местные жители сталкиваются с холодом в своих домах из-за отсутствия отопления.

"Уже второй год без тепла, в домах остались в основном одни старики. На улице холод, ветер, а в квартирах сырость!", — цитируют местных жителей в сообщении.

В частности, отмечается, что многочисленные жалобы на холодные условия поступают от жителей оккупированного Мариуполя.

Напомним, что в Мариуполе 16 ноября над акваторией порта снова зафиксировано патрулирование российских самолетов и вертолетов, рассказывал советник мэра города.

"Учитывая, что в последнее время доминантным портом для отгрузки в порт был именно Крым, возможно такая активность авиации связана с заходом в порт новых судов", — сообщил Петр Андрющенко.

Россияне продолжают обустраивать военные базы на территории временно оккупированного города Мариуполь Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.

Кроме того, в Мариуполе российские оккупанты прячут доказательства бомбардировки Драматического театра, который разрушили весной 2022 года.