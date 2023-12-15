Сдала россиянам тяжелораненых воинов ВСУ: врач из Мариуполя получила пожизненный срок

По информации СБУ, российские оккупанты посадили украинских защитников и вывезли их в "российские застенки, где совершали жестокие пытки".

Пожизненное лишение свободы заочно получила врач-офтальмолог одного из медучреждений временно оккупированного Мариуполя Валентина Чехова, которая во время боев за город в марте 2022 года "сдала" россиянам семерых тяжелораненых воинов ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа захватчиков во главе с российским военным с позывным "Осетин" пыталась обнаружить бойцов Сил обороны среди пациентов.

"Осознавая такую угрозу для украинских защитников, медперсонал больницы заблаговременно уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию", — говорится в сообщении.

После этого, по информации правоохранителей, раненых военных Мариуполя оформили как гражданских пациентов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий в городе.

Врач-офтальмолог одного из медучреждений временно оккупированного Мариуполя Валентина Чехова

Россияне вывезли и пытали раненых военных

Однако, как отмечают в СБУ, Чехова во время "палатного" обхода медицинского учреждения вместе с оккупантами показала им медкровати, на которых лежали госпитализированные воины ВСУ.

После этого российские оккупанты посадили тяжелораненых украинских защитников и вывезли их в "российские застенки, где совершали жестокие пытки".

Чехова "сдала" россиянам врача, который спасал воинов ВСУ

Также следствием установлено, что кроме военнослужащих Сил обороны Чехова указала "Осетину" на одного из врачей, который пытался спасти раненых воинов.

"Узнав об этом, оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к медленной смерти", — отметили правоохранители.

Как добавляют в Службе безопасности, врачу удалось спастись бегством во время смены "часовых", которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.

Как установило расследование, за сотрудничество с оккупантами Чехова получила "поощрение" в виде "назначения на должность руководительницы офтальмологического отделения" захваченной больницы.

Пожизненное заключение за государственную измену

На основании собранных доказательств суд признал Чехову виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения.

В СБУ уточнили, поскольку она находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента российской ФСБ, который скорректировал ракетные удары по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 31 декабря 2022 года.