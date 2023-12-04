Навел ракеты на университет Шевченко в Киеве: СБУ задержала агента ФСБ (фото)

По данным следствия, в конце прошлого года подозреваемый оформил статус "волонтера" и выехал в Россию через третьи страны. Во время пересечения границы с РФ мужчина по собственной инициативе заявил сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента российской ФСБ, который скорректировал ракетные удары по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 31 декабря 2022 года. Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, правоохранители отметили, что задержанный разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирщины.

"В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве", — говорится в сообщении.

Подозреваемый сам связался с ФСБ в России: детали

По данным следствия, российским корректировщиком оказался 40-летний житель столицы, который "исповедовал прокремлевские взгляды".

Как добавляют правоохранители, чтобы способствовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтера" и выехал в Россию через третьи страны.

Во время пересечения границы с РФ мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

"Чтобы подтвердить свою "преданность" оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе", — отметили в СБУ.

Уже через несколько дней, как уточняют правоохранители, враг совершил атаку по этой "локации".

Спецслужбы пообещали "эвакуировать" киевлянина в РФ

Также в Службе безопасности добавляют, что после этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задачах. Позже фигуранта отправили в Украину для сбора разведданных.

"Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в страну-агрессора", — рассказали в пресс-службе.

Для получения развединформации на Житомирщине подозреваемый "втемную" использовал своих родственников, которые там проживали. А в столице он самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", — заявили правоохранители.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что западные СМИ показали, как ПВО отражала атаку на Киев. Представитель командования Юрий Игнат отметил, что журналисты не показали, из каких локаций могли вылетать ракеты, поэтому военнослужащие не имеют претензий к международным медиа.

Также недавно правоохранители объявили подозрение киевскому блогеру, который записывал скандальные стримы. В частности, он на видео провоцировал на конфликт военных и полицейских.