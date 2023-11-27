В Киеве блогер получил подозрение за скандальные стримы, — СБУ (фото)

По информации следствия, мужчина провоцировал военных и правоохранителей в столице и транслировал это в соцсетях. За содеянное ему грозит до 8 лет заключения.

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Украинская служба безопасности сообщила о подозрении киевскому блогеру, который записывал провокационные стримы. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, мужчина передвигался по Киеву в комендантский час и провоцировал на конфликт военных и полицейских. Все свои действия блогер транслировал на своей странице в Facebook. На видео блогер демонстрировал неуважительное отношение к защитникам Украины и фиксировал их дислокацию на территории Киева.

Фото: СБУ

В СБУ говорят, что такие видео были полезны российским пропагандистам, которые снимают фейковые сюжеты о внутренней ситуации в Украине. Кроме того, российские спецслужбы могли использовать контент блогера для установления личностей украинских военных и отслеживания их местонахождения.

Во время обысков в доме блогера правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютер, который он использовал для своей деятельности. Ему сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований. Также рассматривается возможность дополнительной квалификации преступных действий блогера.

Фото: СБУ

Сообщается, что мужчина не явился в суд на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, поэтому его доставят принудительно на основании постановления о приводе. За содеянное ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, 27 ноября в СБУ сообщили, что на Черниговщине задержали российского агента, который шпионил за украинскими военными. Полученные данные враг хотел использовать для диверсионных мероприятий и подготовки ударов по пограничникам.

Также на Николаевщине задержали бывшего сотрудника полиции, который работал на ФСБ и передавал информацию о перемещении Сил обороны.