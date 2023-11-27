У Києві блогер отримав підозру за скандальні стріми, — СБУ (фото)

За інформацією слідства, чоловік провокував військових й правоохоронців у столиці та транслював це у соцмережах. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Related video

Українська служба безпеки повідомила про підозру київському блогеру, який записував провокативні стріми. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, чоловік пересувався Києвом у комендантську годину та провокував на конфлікт військових і поліцейських. Всі свої дії блогер транслював на своїй сторінці у Facebook. На відео блогер демонстрував нешанобливе ставлення до захисників України та фіксував їхню дислокацію на території Києва.

Фото: СБУ

У СБУ кажуть, що такі відео були корисні російським пропагандистам, які знімають фейкові сюжети про внутрішню ситуацію в Україні. Окрім того, російські спецслужби могли використовувати контент блогера для встановлення осіб українських військових та відстеження їхнього місцезнаходження.

Під час обшуків у домівці блогера правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютер, як він використовував для своєї діяльності. Йому повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Також розглядається можливість додаткової кваліфікації злочинних дій блогера.

Фото: СБУ

Повідомляється, що чоловік не з’явився у суд на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, відтак його доставлять примусово на підставі ухвали про привід. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, 27 листопада в СБУ повідомили, що на Чернігівщині затримали російського агента, який шпигував за українськими військовими. Отримані дані ворог хотів використати для диверсійних заходів та підготовки ударів по прикордонню.

Також на Миколаївщині затримали колишнього працівника поліції, який працював на ФСБ та передавав інформацію про переміщення Сил оборони.