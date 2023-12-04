Навів ракети на університет Шевченка у Києві: СБУ затримала агента ФСБ (фото)

За даними слідства, наприкінці минулого року підорзюваний оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни. Під час перетину кордону з РФ чоловік за власної ініціативи заявив співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російської ФСБ, який скоригував ракетні удари по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року. Про це повідомили в СБУ.

Крім того, правоохоронці зазначили, що затриманий розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини.

"У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили російського агента, встановили його місцезнаходження і затримали у власному помешканні у Києві", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний сам звʼязався з ФСБ в Росії: деталі

За даними слідства, російським коригувальником виявився 40-річний мешканець столиці, який "сповідував прокремлівські погляди".

Як додають правоохоронці, аби сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни.

Під час перетину кордону з РФ чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

"Щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні", — наголосили в СБУ.

Вже через декілька днів, як уточнюють правоохоронці, ворог здійснив атаку по цій "локації".

Спецслужби пообіцяли "евакуювати" киянина в РФ

Також в Службі безпеки додають, що після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Пізніше фігуранта відправили в Україну для збору розвідданих.

"Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресора", — розповіли в пресслужбі.

Для отримання розвідінформації на Житомирщині підозрюванмй "втемну" використовував своїх родичів, які там проживали. А в столиці він самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — заявили правоохоронці.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що західні ЗМІ показали, як ППО відбивала атаку на Київ. Речник командування Юрій Ігнат зазначив, що журналісти не показали, з яких локацій могли вилітати ракети, тому військовослужбовці не мають претензій до міжнародних медіа.

Також нещодавно правоохоронці оголосили підозру київському блогеру, який записував скандальні стріми. Зокрема, він на відео провокував на конфлікт військових і поліцейських.