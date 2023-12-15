"Много теряют": у Зеленского опровергли слова Путина о количестве мобилизованных на фронте

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина должна получить преимущество в технологиях, тогда количество войск врага не будет иметь такого большого значения, так как они будут демотивированы еще большими потерями.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на фронте в Украине находится более 380 тысяч российских мобилизованных военных. Это значительно больше, чем 244 тысячи, о которых говорил президент России Владимир Путин во время своей "Прямой линии" 14 декабря. Об этом Подоляк сказал в интервью "24 каналу".

"Там находятся более 380 тысяч. Они много теряют и им нужно проводить ротации. В этом, кстати, есть проблема, ведь если бы у нас было немного больше технологического компонента под названием "дальнобойная ракета" с дальностью 150, а лучше 250 километров, то много потенциальных "черных пакетов" было бы такими еще на входе на оккупированную территорию Украины. Это очень важный момент", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Украина нуждается в более мощном технологическом обеспечении для борьбы с российскими войсками. В частности, необходимы дальнобойные ракеты, которые могли бы уничтожать логистику оккупантов, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам советника главы ОП, изменение технологий ведения войны будет иметь большое влияние на психологическое состояние российских войск и политической элиты. Если Украина будет иметь преимущество в технологиях, российские войска будут демотивированы и будут вынуждены сдаваться.

Подоляк также подчеркнул важность единства западных партнеров в поддержке Украины. Он призвал их продолжать предоставлять Киеву военную помощь до окончания войны.

Путин назвал количество войск в Украине и косвенно признал потери

В ходе итоговой "Прямой линии" 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не планирует проводить вторую волну мобилизации. По его утверждениям, к концу текущего года планируется достичь нужного числа добровольцев в армии. Путин уточнил, что первоначально было призвано 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации, а затем перешли к набору военных по контрактам, что позволило на данный момент достичь численности в армии в размере 486 тысяч человек.

При этом он заявил, что на фронте пребывают 244 тысячи мобилизованных солдат, а общее число группировки ВС РФ в Украине составляет 617 тысяч человек.

По мнению ряда украинских журналистов, а также советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, из заявлений Путина можно сделать вывод о потерях ВС РФ в Украине. Как уже было упомянуто, по утверждению Путина, на данный момент на фронте находится 617 тысяч солдат Вооруженных сил России. Из них 244 тысячи являются мобилизованными, 486 тысяч — добровольцы, а также была группировка из 250 тысяч человек, вторгшаяся в Украину в феврале 2022 года. Если сложить эти цифры и отнять от них количество в 617 тысяч человек, то выходит, что потери ВС РФ в Украине составили почти 363 тысячи человек. При том, что согласно данным Генштаба ВСУ на 14 декабря, потери составляли 342,8 тысячи солдат армии России, что даже меньше той цифры, которую косвенно озвучил российский президент.

Смотреть с 44:13

Напомним, в Белом дом призвали Конгресс США как можно скорее выделить средства для поддержки Украины. По словам представителя Администрации президента Джона Кирби, в Кремле удвоили ставки и, судя по заявлениям Путина на "Прямой линии", он планирует воевать в Украине до полного захвата территорий.