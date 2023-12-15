ВС РФ окажутся на границе Польши, Словакии и Румынии, если Украина проиграет, — ISW (карты)

Текущие силы НАТО не смогут противостоять атакам РФ. Расходы Вашингтона на безопасность границ Европы возрастут до "астрономических", придется задействовать значительный парк самолетов-невидимок.

Из-за внезапной остановки помощи Запада Украина рано или поздно уже не сможет сдерживать российскую агрессию. Если ВСУ потерпят поражение, российские войска смогут продвинуться к западной границе Украины и разместить новые военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Об этом пишет "Институт изучения войны".

При таком сценарии развития событий оккупационные войска РФ будут бороться с украинскими партизанами, в то же время войска с передовой смогут создать угрозу НАТО.

Российское руководство решило сохранить расширенную армию после войны. Они легко смогут разместить три полные армии (18-ю общевойсковую армию и 25-ю общевойсковую армию, специально создававшуюся для войны в Украины, и 8-ю гвардейскую общевойсковую армию) у границ Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

В дивизиях в этих армиях будет по три полка в каждой, опираться они будут на соединения, расположенные в тылу, в дальнейшем передовые части доведут до полной численности примерно в 6 механизированных дивизий (18 полков).

ВС РФ могли бы перебросить дивизии, дислоцированные на восточной границе Украины. Кремль добился больших успехов в своем долгосрочном проекте по контролю над белорусскими вооруженными силами, а захват Украины позволит выполнить эту цель.

На постоянной основе, либо в режиме ротации дивизию ВДВ (три полка) и мотострелковую дивизию (предположительно, три полка) будет размещена на юго-западе и севере Беларуси. Одна или сразу несколько стран НАТО будут под угрозой механизированного наступления в короткие сроки.

Астрономические расходы для США и "истребители Стелс"

Пунктиром обозначены места возможного развертывания ВС РФ после гипотетического захвата Украины

Российские сухопутные войска будут прикрыты плотной сетью ПВО из зенитных и противоракетных систем большой дальности С-300, С-400 и С-500 с охватом всего фронта.

НАТО не сможет защититься от такого нападения силами, которые сейчас находятся в Европе. США придется перебросить большое количество американских солдат на восточную границу НАТО от Балтийского до Черного моря, чтобы сдержать ВС РФ.

Ко всему прочему, Вашингтону придется на постоянной основе передать Европе существенную часть своего парка самолетов-невидимок. Стратегия обороны НАТО предполагает, что за счет превосходства в воздухе обеспечивается защита основной части войск от атак противника, а также наземным силам меньшей численностью, а также артиллерии. Соединенным Штатам придется держать большое количество самолетов-невидимок в Европе, чтобы уничтожать российские системы ПВО и не позволять восстанавливать.

Сплошные красные радиусы — условное развертывание российской ПВО после гипотетической полной победы в Украине

Необходимость использовать значительное количество Стелс-самолетов не позволит США в полной мере оказать поддержку Тайваню, в случае китайской агрессии: все тайваньские сценарии в значительной степени полагаются на самолеты-невидимки.

Стоимость этих защитных мер будет астрономической, после гипотетического поражения Украины последует время неопределенности, сопряженное с очень высоким риском, когда силы США не будут должным образом подготовлены противостоять ни России, ни Китаю, не говоря уже о сценарии, когда РФ и КНР решат объединиться.

Напомним, аналитики ISW в отчете от 14 декабря рассказали, какой "финал" может ожидать Авдеевку.

Также сообщалось, что западные эксперты оценили потенциал российского ВПК и подсчитали, сколько танков выпускает РФ.