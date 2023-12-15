"Черное море станет озером НАТО": в ISW описали сценарий полной победы Украины (карта)

Если позиции на левобережье Херсонской области, которые обеспечивают охват к западу от Крыма, останутся под контролем РФ после войны, НАТО всякий раз придется решать эту проблему.

Восстановление контроля Украины над всей своей территорией, включая Крым, важно и для США, и НАТО. То, что российские силы находятся в Крыму позволяет РФ быть доминирующей державой в Черном море и угрожать юго-восточному флангу НАТО. На полуострове развернуты системы ПВО большой дальности. Об этом пишет "Институт изучения войны".

Позиции на левобережье Херсонской области, которые в настоящее время контролирует Россия, обеспечивают охват дальше к западу от Крыма.

Карта Украины, освобожденной от оккупантов

Если эти территории останутся под контролем РФ, когда война закончится, НАТО всякий раз придется решать эти проблемы.

Однако если Украина вернет свои границы 1991 года, давление на НАТО резко ослабнет. Ближайшие российские войска от Румынии будут находиться на расстоянии почти 800 км. Черное море станет почти что озером НАТО. Вместе с тем Москва, судя по всему, получит полный военный контроль над Беларусью и разместит там свои силы даже, если Украина выйдет к границам 1991 года.

Охват ПВО ОФ в случае победы Украины

Но угроза белорусских баз для НАТО приобрела бы совершенно иной характер в сценарии с большой, мощной и независимой Украиной. Задача защитить северо-восточную часть Польши и стран Балтии от российских войск на территории Беларуси, Калининграда и самой России, оказалась бы более выполнимой и менее затратной, чем защита всей линии НАТО — от Черного моря до Северного Ледовитого океана.

Напомним, по оценкам ISW, в случае поражения Украины расходы Вашингтона на безопасность в Европе были бы "астрономическими", пришлось бы использовать значительную часть самолетов-невидимок.

Также, по оценкам аналитиков, завод в РФ готов увеличить производство дронов до 6000 Shahed за полтора года.