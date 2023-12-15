В Киеве во время обстрела детей не пустили в укрытие из-за собаки: правоохранители открыли дело

В столичной прокуратуре говорят, что будут расследовать дело по факту оставления в опасности. По информации журналистки, инцидент произошел в школе №40 в Святошинском районе.

В Киеве возник очередной скандал с укрытиями. На этот раз охранник одной из столичных школ отказался пускать в убежище детей, потому что они были с собакой. Правоохранители открыли уголовное производство по факту оставления в опасности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 14 декабря около 16 часов во время воздушной тревоги. 11-летний мальчик и 12-летняя девочка пытались спрятаться в укрытие школы, однако их внутрь не пустил охранник. Причиной такого поступка стало то, что дети были с собакой породы "мальтипу" и отказались оставлять ее на улице.

Собственно вчера, 14 декабря, Россия выпустила по Украине три ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Одна из ракет была сбита в Киевской области.

Правоохранители не сообщают название учебного заведения в котором произошел инцидент, однако как сообщила журналистка Татьяна Даниленко на своей Facebook-странице, речь идет о школе №40 в Святошинском районе.

Фото: Скріншот

Между тем как говорится в сообщении, директор сказала, что заведение не смогло действовать иначе, ведь у некоторых детей могла быть аллергия на собак. На место инцидента приехала мать детей и правоохранители.

Также журналистка отметила символизм этого инцидента, ведь этот случай произошел в школе, куда в первый день полномасштабного вторжения России обратился отец детей, чтобы стать добровольцем. Впрочем он погиб, защищая Украину.

Отметим, что на момент написания новости Департамент образования и науки Киева и учебное заведение не публиковали на своих страницах заявлений относительно этого инцидента.

Скандалы с укрытиями в Киеве

За почти два года с начала полномасштабного вторжения России в Украине до сих пор возникают инциденты, когда люди не могут попасть в укрытие. Иногда такие случаи заканчиваются трагически.

В частности, в результате ракетной атаки в ночь на 1 июня в Киеве погибли две женщины и один ребенок. Муж одной из погибшей рассказывал, что они пытались попасть в укрытие поликлиники, впрочем убежище им не открыли.

После этого трагического случая жители столицы начали массово жаловаться на закрытие укрытия. Тогда власти обещали разобраться с этим вопросом.

Кроме того, 13 ноября в Херсонской ОГА сообщили о похожем случае. Так, представители одной из энергетических компаний отказались пускать в укрытие женщину с пожилым мужчиной.